Locatelli, si guarda al futuro: pronto il rinnovo a cifre assurde (Di giovedì 11 agosto 2022) Uno dei pilastri di questa Juventus è, senza nessun dubbio, Locatelli; per il centrocampista sembra pronto il rinnovo di contratto. Abbiamo più volte ribadito come il centrocampo della Juventus sia sempre stato uno di quei reparti più in difficoltà con la società che è intervenuta ad ogni sessione di mercato. Quest'anno, infatti, è arrivato Pogba e potrebbero essere due i nuovi acquisti (Paredes e Frattesi); lo scorso gennaio alla corte di Allegri arrivò Zakaria mentre l'estate scorsa fu Locatelli il colpo in mezzo al campo. E' proprio l'ex Sassuolo ad essere uno dei pilastri della nuova Juventus a tal punto che la società sembra aver pronto il rinnovo di contratto. LaPresseArrivato dal Sassuolo al termine di una trattativa piuttosto lunga, Locatelli si è subito ...

