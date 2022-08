Lobotka: «I nuovi acquisti ci permetteranno di cambiare dal punto di vista tattico» (Di giovedì 11 agosto 2022) Radio Kiss Kiss Napoli intervista Stanislav Lobotka. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni, così come riportate dai colleghi di Tuttonapoli. «Ci sono stati tanti cambi rispetto alla scorsa stagione. I nuovi mi hanno dato subito un’ottima impressione, come calciatori e come uomini, si sono fin da subito allenati forte. Ho notato che sono ottimi calciatori anche per permettere alla squadra di cambiare dal punto di vista tattico e tecnico nel corso della stagione, viste le tante partite che avremo quest’anno. Abbiamo una rosa lunga abbastanza per affrontare al meglio tutte le competizioni. Penso che sia un bene che la critica non riponga tanta fiducia in noi, ci permetterà di non subire troppe pressioni in questo inizio di stagione del nuovo corso. Abbiamo perso ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Radio Kiss Kiss Napoli interStanislav. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni, così come riportate dai colleghi di Tuttonapoli. «Ci sono stati tanti cambi rispetto alla scorsa stagione. Imi hanno dato subito un’ottima impressione, come calciatori e come uomini, si sono fin da subito allenati forte. Ho notato che sono ottimi calciatori anche per permettere alla squadra didaldie tecnico nel corso della stagione, viste le tante partite che avremo quest’anno. Abbiamo una rosa lunga abbastanza per affrontare al meglio tutte le competizioni. Penso che sia un bene che la critica non riponga tanta fiducia in noi, ci permetterà di non subire troppe pressioni in questo inizio di stagione del nuovo corso. Abbiamo perso ...

