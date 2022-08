“Lo sanno tutti, dopo il voto…”. Svelato il piano di Conte e Letta (Di giovedì 11 agosto 2022) In politica bisogna essere bravi ad annusare un po’. Perché quello che oggi puzza, domani potrebbe profumare. Giuseppe Conte e Enrico Letta si sono lasciati nel peggiore dei modi, vedi la rottura del “campo largo” dopo la crisi del governo Draghi, ma non hanno chiuso ogni rapporto. Niente di strutturato, sia chiaro. Non per il momento: i due andranno al voto separati, l’uno contro l’altro. Ma una volta eletto il Parlamento, nulla appare così scontato. Dal letame nascono i fior? Per ora ci sono solo alcuni indizi. Eppure significativi. Il primo l’ha lanciato Goffredo Bettini, in arte ex consigliere speciale di Nicola Zingaretti quando da segretario dem si era innamorato del Conte “punto di riferimento per i progressisti”. Che Bettini e Conte si apprezzino e si stimino non è un mistero, nonostante ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 11 agosto 2022) In politica bisogna essere bravi ad annusare un po’. Perché quello che oggi puzza, domani potrebbe profumare. Giuseppee Enricosi sono lasciati nel peggiore dei modi, vedi la rottura del “campo largo”la crisi del governo Draghi, ma non hanno chiuso ogni rapporto. Niente di strutturato, sia chiaro. Non per il momento: i due andranno al voto separati, l’uno contro l’altro. Ma una volta eletto il Parlamento, nulla appare così scontato. Dal letame nascono i fior? Per ora ci sono solo alcuni indizi. Eppure significativi. Il primo l’ha lanciato Goffredo Bettini, in arte ex consigliere speciale di Nicola Zingaretti quando da segretario dem si era innamorato del“punto di riferimento per i progressisti”. Che Bettini esi apprezzino e si stimino non è un mistero, nonostante ...

carlogubi : 'Senza la tragedia del fratello, nessuno saprebbe chi è'. Dicono gli haters. Io invece dico: per 23 ANNI di calvari… - GianlucaVasto : Accordo 'cal...etta'. Vi è più chiaro ora di cosa sia davvero il #pd? Bene! Un'ottima notizia per il @Mov5Stelle e… - FBiasin : 'Questo Mondiale arriva nel momento sbagliato e per le ragioni sbagliate. Tutti sanno che questo calendario non è g… - accorgersi : RT @bloodyrachell: la serie di barbie è composta da 41 film. le nuove generazioni forse manco sanno chi siano bibble, otto o brietta. nessu… - se_re_naaaa : RT @l0laspace: è un discorso generale che riguarda un po’ tutti, mi fa ridere il fatto che vi rompete i pollici pur di difendere l’onore di… -

Lui mi ha tradita. E se fosse questa l'occasione per ricominciare ... a quei cambiamenti che non facevamo altro che rimandare e a tutti quei dubbi che silenziavamo. A ... Perché poi si sa, i cambiamenti sanno terrorizzare come poche altre cose al mondo, e nel tuo caso l ... Eliminare formiche e pesciolini d'argento con un rimedio inaspettato Non tutti sanno che le bucce di cetriolo potrebbero essere la nostra salvezza. Il loro odore è un deterrente naturale che allontana questi animaletti. Posizioniamo le bucce dove formiche e pesciolini ... Wired Italia ... a quei cambiamenti che non facevamo altro che rimandare e aquei dubbi che silenziavamo. A ... Perché poi si sa, i cambiamentiterrorizzare come poche altre cose al mondo, e nel tuo caso l ...Nonche le bucce di cetriolo potrebbero essere la nostra salvezza. Il loro odore è un deterrente naturale che allontana questi animaletti. Posizioniamo le bucce dove formiche e pesciolini ... Flight tracking, come i tracciatori di voli online espongono i viaggi inquinanti dei vip