LIVE – Nuoto, Europei Roma 2022: batterie e finali giovedì 11 agosto in DIRETTA (Di giovedì 11 agosto 2022) La DIRETTA testuale delle gare di Nuoto di giovedì 11 agosto agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21 agosto. Si apre la rassegna continentale nella meravigliosa cornice del Foro Italico: fari puntati sui campioni del mondo Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, impegnati rispettivamente nelle batterie di 100 rana e nei 50 dorso. Chi si aggiudicherà i primi titoli in palio? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 si svolgeranno semifinali e finali. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Latestuale delle gare didi11aglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. Si apre la rassegna continentale nella meravigliosa cornice del Foro Italico: fari puntati sui campioni del mondo Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, impegnati rispettivamente nelledi 100 rana e nei 50 dorso. Chi si aggiudicherà i primi titoli in palio? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le, mentre dalle ore 18.00 si svolgeranno semi. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: nuoto, ginnastica artistica,… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroBori LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: dalle 9.00 le… - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: subito Quadarella, Panziera, Martinenghi, Razzetti e la 4x200 stile libero! - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA - UnipolSai_CRP : ??Prime istantanee da Roma. #UnipolSai live dalla città eterna pronti ad immergerci nell'emozione della sfida degli… -