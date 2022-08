LIVE – Nuoto artistico | Europei Roma 2022 | gare giovedì 11 agosto in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 agosto 2022) Latestuale delledidi11aglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. Si apre la rassegna continentale nella meravigliosa cornice del Foro Italico: subito in acqua Linda Cerruti nel singolo femminile, ma anche la squadra nella finale secca del programma tecnico. Chi si aggiudicherà le prime medaglie in palio? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 con i preliminari del solo libero femminile, mentre alle 15.00 sarà la volta della finale del tecnico a squadre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE ...