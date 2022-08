LIVE Nuoto artistico | Europei 2022 in DIRETTA | Italia per la medaglia nel tecnico a squadre

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della prima giornata deglidiche si svolgeranno presso la piscina del Foro Italico di Roma. Il programma di oggi prevede le prime due prove di questa rassegna continentale e il divertimento di certo sarà tanto. Si partirà alle ore 9:30 con il round di qualificazione del solo femminile, gara in cui scenderà in acqua per l’Linda Cerruti, reduce dal quarto posto ottenuto a giugno in questa specialità ai Mondiali di Budapest. Questo preliminare sarà davvero utile per capire meglio fin dove potrà poi spingersi l’azzurra nella finale prevista per domenica mattina. Il programma odierno si concluderà nel ...