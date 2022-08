LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: azzurre d’argento alle spalle dell’Ucraina nel team tecnico (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con Giorgio Minisini 15.48: L’Ucraina, dunque, vince il primo oro nel Nuoto artistico di Roma 2022, aggiudicandosi la finale del team tecnico, argento per l’Italia e bronzo per un’ottima Francia 15.47: Un piccolo passo indietro per le azzurre rispetto alla gara mondiale quando furono terze alle spalle di Cina e Giappone ma davanti all’Ucraina che ha cambiato esercizio e passo ed è andata a prendersi l’oro con un buon vantaggio 15.46: E’ ARGENTO ITALIA! britanniche seste con 81.4116 15.43: Qualche imprecisione per la squadra britannica che porta a termine la sua gara senza grossi errori 15.41: Si conclude ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con Giorgio Minisini 15.48: L’Ucraina, dunque, vince il primo oro neldi Roma, aggiudicandosi la finale del, argento per l’Italia e bronzo per un’ottima Francia 15.47: Un piccolo passo indietro per lerispetto alla gara mondiale quando furono terzespdi Cina e Giappone ma davanti all’Ucraina che ha cambiato esercizio e passo ed è andata a prendersi l’oro con un buon vantaggio 15.46: E’ ARGENTO ITALIA! britanniche seste con 81.4116 15.43: Qualche imprecisione per la squadra britannica che porta a termine la sua gara senza grossi errori 15.41: Si conclude ...

