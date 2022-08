LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia si scalda per le qualifiche, Germania batte Olanda (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE 13.25 L’Ungheria apre al corpo libero con il 12.700 di Mayer. Medina e Fernandez portano a casa 12.000 e 11.866 alla trave. Costa un modesto 8.200 alle parallele. 13.15 La seconda suddivisione si sta rivelando decisamente poco avvincente, ma era prevedibile viste le interpreti in pedana. Attendiamo qualche eventuale squillo. 13.10 l’Italia scenderà in pedana alle ore 17.53, nell’ultima suddivisione con Gran Bretagna e Francia. 13.05 Ora la seconda rotazione: Portogallo alle parallele, Spagna alla trave, Ungheria al corpo libero. 13.02 Si chiude la prima rotazione della seconda suddivisione: 12.300 della portoghese Parente, 13.000 della spagnola Casabuena, 11.900 dell’ungherese Kovacs. 12.55 Le spagnole Paula Raya ed Emma Fernandez si fermano a 12.700 e 11.833 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE 13.25 L’Ungheria apre al corpo libero con il 12.700 di Mayer. Medina e Fernandez portano a casa 12.000 e 11.866 alla trave. Costa un modesto 8.200 alle parallele. 13.15 La seconda suddivisione si sta rivelando decisamente poco avvincente, ma era prevedibile viste le interpreti in pedana. Attendiamo qualche eventuale squillo. 13.10scenderà in pedana alle ore 17.53, nell’ultima suddivisione con Gran Bretagna e Francia. 13.05 Ora la seconda rotazione: Portogallo alle parallele, Spagna alla trave, Ungheria al corpo libero. 13.02 Si chiude la prima rotazione della seconda suddivisione: 12.300 della portoghese Parente, 13.000 della spagnola Casabuena, 11.900 dell’ungherese Kovacs. 12.55 Le spagnole Paula Raya ed Emma Fernandez si fermano a 12.700 e 11.833 ...

toMMilanello : Cominciano oggi gli #EuropeanChampionships di #Munich2022, evento multisport giunto alla sua seconda edizione e che… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: bene Panziera e Martinenghi in corso canottaggio e ginnastica - #Europei… - infoitsport : LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: nuoto, ginnastica artistica, ciclismo su pista e tutti gli sport in tempo r… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: qualifiche al cardiopalma attesa per l’Italia - #Ginnastica… - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: nuoto, ginnastica artistica,… -