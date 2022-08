LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia si riscalda per le qualifiche. Fate alle 17.50 (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: GERMANIA DAVANTI A OLANDA LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: L’INSERIMENTO DI KOVACS 16.00 Ora la seconda rotazione della terza suddivisione. La Romania si trasferisce alle parallele. Tra due ore toccherà all’Italia, le azzurre si stanno riscaldando. 15.57 L’Ucraina è priva di alcune delle sue stelle. Il miglior riscontro alle parallele è il 12.666 di Yelyzaveta Hubareva, niente di palpitante. La Svizzera si è sostanzialmente chiamata fuori dal discorso finale, visto che entrano un 9.1 e un 8.6 alla trave… 15.54 La Romania chiude la rotazione al volteggio con i non irresistibili salti di Barbosu (12.733) e Sfiringu (12.866). Sono ancora in difficoltà, c’è poco da ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: GERMANIA DAVANTI A OLANDA LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: L’INSERIMENTO DI KOVACS 16.00 Ora la seconda rotazione della terza suddivisione. La Romania si trasferisceparle. Tra due ore toccherà al, le azzurre si stannondo. 15.57 L’Ucraina è priva di alcune delle sue stelle. Il miglior riscontroparle è il 12.666 di Yelyzaveta Hubareva, niente di palpitante. La Svizzera si è sostanzialmente chiamata fuori dal discorso finale, visto che entrano un 9.1 e un 8.6 alla trave… 15.54 La Romania chiude la rotazione al volteggio con i non irresistibili salti di Barbosu (12.733) e Sfiringu (12.866). Sono ancora in difficoltà, c’è poco da ...

News24_it : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: si avvicina l'ora dell'Italia, Germania davanti all'Olanda - OA… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: bene i pesi leggeri nel canottaggio. Attesa per nuoto e ginnastica -… - toMMilanello : Cominciano oggi gli #EuropeanChampionships di #Munich2022, evento multisport giunto alla sua seconda edizione e che… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: bene Panziera e Martinenghi in corso canottaggio e ginnastica - #Europei… -