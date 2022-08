LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia fa sognare! Martina Maggio al comando davanti a D’Amato (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41 Alice Kinsella prende un elevato 13.533 al corpo libero, comunque tre decimi peggio di Martina Maggio. Partiva da 5.5. 19.40 Stiamo aspettando il punteggio di Alice Kinsella… 19.38 Un esercizio ordinato di Alice Kinsella, ma niente di straripante. 19.37 Achampong apre con 12.666 al corpo libero e ora c’è Alice Kinsella. 19.35 l’Italia chiuderà la propria gara alle parallele. Martina Maggio e Asia D’Amato sono dotate di due ottimi esercizi, hanno tutte le carte in regola per vincere l’all-around! Bisognerà non sbagliare e vedere cosa farà Alice Kinsella al quadrato, appare invece più lontana Heduit alla trave. 19.31 Martina Maggio AL comando DEL CONCORSO ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.41 Alice Kinsella prende un elevato 13.533 al corpo libero, comunque tre decimi peggio di. Partiva da 5.5. 19.40 Stiamo aspettando il punteggio di Alice Kinsella… 19.38 Un esercizio ordinato di Alice Kinsella, ma niente di straripante. 19.37 Achampong apre con 12.666 al corpo libero e ora c’è Alice Kinsella. 19.35chiuderà la propria gara alle parallele.e Asiasono dotate di due ottimi esercizi, hanno tutte le carte in regola per vincere l’all-around! Bisognerà non sbagliare e vedere cosa farà Alice Kinsella al quadrato, appare invece più lontana Heduit alla trave. 19.31ALDEL CONCORSO ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: scocca l’ora dell’Italia! Fate all’assalto in qualifica -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia si riscalda per le qualifiche. Fate alle 17.50 -… - News24_it : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: si avvicina l'ora dell'Italia, Germania davanti all'Olanda - OA… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: bene i pesi leggeri nel canottaggio. Attesa per nuoto e ginnastica -… -