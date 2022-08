LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia show tra trave e corpo libero! Maggio e Andreoli da urlo (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58 Gran Bretagna al comando con 82.098 a metà gara, Italia all’inseguimeento con 81.398. Gadirova e compagne si sono già esibite al volteggio e devono passare da trave e corpo libero, l’Italia ha ora le due rotazioni più favorevoli tra tavola e staggi. 18.58 L’Italia stampa uno spaziale 41.032 al corpo libero! 18.58 Intanto annotiamo il 13.800 della francese Carolann Heduit al volteggio. 18.57 ANGELA Andreoli 13.633 (5.6 il D Score). SECONDO POSTO DIETRO A Maggio! ENTRAMBE IN FINALE! Italia iperuranica! 18.54 ANGELA Andreoli STUPENDAAAAA! Woooow! Tsukahara carpiato in apertura! Doppio carpio magistrale in seconda. Tsukahara ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.58 Gran Bretagna al comando con 82.098 a metà gara,all’inseguimeento con 81.398. Gadirova e compagne si sono già esibite al volteggio e devono passare dalibero, l’ha ora le due rotazioni più favorevoli tra tavola e staggi. 18.58 L’stampa uno spaziale 41.032 al18.58 Intanto annotiamo il 13.800 della francese Carolann Heduit al volteggio. 18.57 ANGELA13.633 (5.6 il D Score). SECONDO POSTO DIETRO A! ENTRAMBE IN FINALE!iperuranica! 18.54 ANGELASTUPENDAAAAA! Woooow! Tsukahara carpiato in apertura! Doppio carpio magistrale in seconda. Tsukahara ...

