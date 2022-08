LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: ASIA D’AMATO CAMPIONESSA D’EUROPA! Oro mitologico, Martina Maggio bronzo (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.06 L’Italia chiude al comando il turno di qualificazione con 165.162. Battute nettamente la Gran Bretagna (162.129) e la Francia (159.131). Sabato pomeriggio si tornerà in pedana per cercare il trionfo nella gara a squadre, provando a replicare la magia di Volos 2006. 20.07 ASIA D’AMATO sale sul gradino più alto del podio al termine di una gara impeccabile: 13.766 al volteggio, 13.900 alle parallele, 13.500 alla trave, 13.566 al corpo libero. Decisiva l’ultima rotazione per imporsi davanti a Kinsella e a Martina Maggio, che è caduta a metà esercizio ma festeggia comunque il bronzo (53.965). Un micidiale doppio podio mai accaduto in passato. Soltanto Vanessa Ferrari era riuscita a festeggiare con il trionfo nel 2007 ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.06 L’Italia chiude al comando il turno di qualificazione con 165.162. Battute nettamente la Gran Bretagna (162.129) e la Francia (159.131). Sabato pomeriggio si tornerà in pedana per cercare il trionfo nella gara a squadre, provando a replicare la magia di Volos 2006. 20.07sale sul gradino più alto del podio al termine di una gara impeccabile: 13.766 al volteggio, 13.900 alle parallele, 13.500 alla trave, 13.566 al corpo libero. Decisiva l’ultima rotazione per imporsi davanti a Kinsella e a, che è caduta a metà esercizio ma festeggia comunque il(53.965). Un micidiale doppio podio mai accaduto in passato. Soltanto Vanessa Ferrari era riuscita a festeggiare con il trionfo nel 2007 ad ...

