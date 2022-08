LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: ASIA D’AMATO CAMPIONESSA D’EUROPA! Oro mitologico, Martina Maggio bronzo (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ASIA D’AMATO CAMPIONESSA D’EUROPA ALL AROUND, Martina Maggio bronzo Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questa lunghissima giornata che si è conclusa in maniera trionfale per l’Italia. Appuntamento a sabato 13 agosto (ore 14.00) per la Finale a squadre. Restate con noi per cronache, dichiarazioni, pagelle, video, analisi. Buon proseguimento di serata. 20.15 Intanto suona l’Inno di Mameli per ASIA D’Amatao e Martina Maggio a Monaco. TRIPUDIO TOTALE! 20.14 Domenica pomeriggio si andrà a caccia di un’incetta di medaglie nelle Finali di Specialità. L’Italia può fare la voce grossa. 20.13 ASIA D’AMATO entra in finale al ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAD’EUROPA ALL AROUND,Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questa lunghissima giornata che si è conclusa in maniera trionfale per l’Italia. Appuntamento a sabato 13 agosto (ore 14.00) per la Finale a squadre. Restate con noi per cronache, dichiarazioni, pagelle, video, analisi. Buon proseguimento di serata. 20.15 Intanto suona l’Inno di Mameli perD’Amatao ea Monaco. TRIPUDIO TOTALE! 20.14 Domenica pomeriggio si andrà a caccia di un’incetta di medaglie nelle Finali di Specialità. L’Italia può fare la voce grossa. 20.13entra in finale al ...

