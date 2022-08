LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: il quartetto dell’inseguimento femminile parte alla grande! (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Ora è la volta dell’ultimo quartetto: la Germania. Le tedesche schierano Brennauer, Brausse, Kroger e Klein. 18.00 VITTORIA GUAZZINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!! E’ UN TRENOOOOOOOO!!!! 4:16.510! Un secondo e mezzo di vantaggio sulla Francia: davvero meravigliose le azzurre che si qualificano alla fase finale con autorità. 17.59 Sei decimi di ritardo per le azzurre, ma il trend è positivo. 17.58 Ai due chilometri l’Italia è dietro di due decimi rispetto alla Francia. Non bisogna scomporsi e dobbiamo rimanere agganciati. 17.56 Sono partite fortissimo le azzurre! Al primo chilometro vantaggio di quattro decimi sulla Francia. 17.54 E ora è il turno dell’Italia! Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster puntano ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Ora è la volta dell’ultimo: la Germania. Le tedesche schierano Brennauer, Brausse, Kroger e Klein. 18.00 VITTORIA GUAZZINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!! E’ UN TRENOOOOOOOO!!!! 4:16.510! Un secondo e mezzo di vantaggio sulla Francia: davvero meravigliose le azzurre che si qualificanofase finale con autorità. 17.59 Sei decimi di ritardo per le azzurre, ma il trend è positivo. 17.58 Ai due chilometri l’Italia è dietro di due decimi rispettoFrancia. Non bisogna scomporsi e dobbiamo rimanere agganciati. 17.56 Sono partite fortissimo le azzurre! Al primo chilometro vantaggio di quattro decimi sulla Francia. 17.54 E ora è il turno dell’Italia! Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster puntano ...

