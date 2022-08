LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: il quartetto dell’inseguimento femminile parte alla grande! In finale il team sprint maschile (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 Adesso tocca ai nove quartetti maschili: Spagna, Belgio, Polonia, Svizzera, Germania, Francia, Gran Bretagna, Danimarca e Italia. 18.07 La Germania vince le qualificazioni dando 1.822 alle azzurre con un finale davvero incisivo. 18.05 La Germania è vicina al tempo dell’Italia ai 3000 metri. 18.02 Ora è la volta dell’ultimo quartetto: la Germania. Le tedesche schierano Brennauer, Brausse, Kroger e Klein. 18.00 VITTORIA GUAZZINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!! E’ UN TRENOOOOOOOO!!!! 4:16.510! Un secondo e mezzo di vantaggio sulla Francia: davvero meravigliose le azzurre che si qualificano alla fase finale con autorità. 17.59 Sei decimi di ritardo per le azzurre, ma il trend è positivo. 17.58 Ai due chilometri l’Italia è dietro ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.09 Adesso tocca ai nove quartetti maschili: Spagna, Belgio, Polonia, Svizzera, Germania, Francia, Gran Bretagna, Danimarca e Italia. 18.07 La Germania vince le qualificazioni dando 1.822 alle azzurre con undavvero incisivo. 18.05 La Germania è vicina al tempo dell’Italia ai 3000 metri. 18.02 Ora è la volta dell’ultimo: la Germania. Le tedesche schierano Brennauer, Brausse, Kroger e Klein. 18.00 VITTORIA GUAZZINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!! E’ UN TRENOOOOOOOO!!!! 4:16.510! Un secondo e mezzo di vantaggio sulla Francia: davvero meravigliose le azzurre che si qualificanofasecon autorità. 17.59 Sei decimi di ritardo per le azzurre, ma il trend è positivo. 17.58 Ai due chilometri l’Italia è dietro ...

