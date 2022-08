LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: il quartetto dell’inseguimento femminile parte alla grande! Attesa per l’inseguimento maschile (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.34 3:58.210: finalmente un grande crono. La Svizzera scalza la Polonia ed è in testa alla qualificazione. 18.32 Gli svizzeri fanno sul serio: oltre cinque secondi di vantaggio sulla Polonia ai 3000 metri. 18.30 Adesso parte il quarto quartetto, quello della Svizzera formato da Thiebaud, Vogel, Imhof e Vitzhum. 18.28 Bella rimonta nel finale della Polonia che vola in testa con il tempo di 4:02.702. 18.25 Ai 2000 metri la Polonia è ad oltre un secondo dal Belgio. 18.22 Tocca a Staniszewski, Banaszek, Majewski e Rudyk che rappresentano il quartetto della Polonia. 18.20 4:03.021: il Belgio lima di tre decimi il crono degli spagnoli. 18.18 Il Belgio a metà gara ha un margine di quattro decimi sulla Spagna. 18.16 Il quartetto del ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.34 3:58.210: finalmente un grande crono. La Svizzera scalza la Polonia ed è in testaqualificazione. 18.32 Gli svizzeri fanno sul serio: oltre cinque secondi di vantaggio sulla Polonia ai 3000 metri. 18.30 Adessoil quarto, quello della Svizzera formato da Thiebaud, Vogel, Imhof e Vitzhum. 18.28 Bella rimonta nel finale della Polonia che vola in testa con il tempo di 4:02.702. 18.25 Ai 2000 metri la Polonia è ad oltre un secondo dal Belgio. 18.22 Tocca a Staniszewski, Banaszek, Majewski e Rudyk che rappresentano ildella Polonia. 18.20 4:03.021: il Belgio lima di tre decimi il crono degli spagnoli. 18.18 Il Belgio a metà gara ha un margine di quattro decimi sulla Spagna. 18.16 Ildel ...

