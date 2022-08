LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: i quartetti si qualificano con autorità, passa anche il team sprint! (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.07 La nostra DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Ciclismo su pista 2022 di Monaco di Baviera finisce qui. Grazie per averci seguito e a domani per l’assegnazione dei primi titoli. Buona serata a tutti! 19.06 Domani sarà semifinale tra Danimarca e Italia nell’inseguimento maschile, la rivincita della mitica finale olimpica di Tokyo 2020. 19.05 Davvero una bella giornata iniziale per l’Italia che ha centrato la qualificazione con i quartetti dell’inseguimento e, a sorpresa, anche con il team sprint maschile. 19.04 3:55.920 e terza posizione per l’Italia: discreta prova per gli azzurri che, come al femminile, partono tra le prime quattro in vista ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.07 La nostradella prima giornata deglidisudi Monaco di Baviera finisce qui. Grazie per averci seguito e a domani per l’assegnazione dei primi titoli. Buona serata a tutti! 19.06 Domani sarà semifinale tra Danimarca e Italia nell’inseguimento maschile, la rivincita della mitica finale olimpica di Tokyo 2020. 19.05 Davvero una bella giornata iniziale per l’Italia che ha centrato la qualificazione con idell’inseguimento e, a sorpresa,con ilsprint maschile. 19.04 3:55.920 e terza posizione per l’Italia: discreta prova per gli azzurri che, come al femminile, partono tra le prime quattro in vista ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: il quartetto dell’inseguimento femminile parte alla grande! Attesa… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: il quartetto dell’inseguimento femminile parte alla grande! -… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: tocca al team sprint maschile con i giovani azzurri in gara -… - toMMilanello : Cominciano oggi gli #EuropeanChampionships di #Munich2022, evento multisport giunto alla sua seconda edizione e che… -