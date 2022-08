LIVE Canottaggio | Europei 2022 in DIRETTA | giornata dedicata alle batterie

(Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella primadeglidi! Nelle acque di Monaco di Baviera è tempo delle prime, in cui si inizieranno ad intuire i valori in campo in questa competizione internazionale. Saranno 46 leche verranno disputate quest’oggi, con tutti gli equipaggi battente bandiera italiana che debutteranno immediatamente. Ci sarà tanta curiosità nel vedere cosa la Nazionale selezionata dal Direttore Tecnico Matteo Cattaneo riuscirà a fare, dopo una stagione fino ad ora influenzata in Coppa del Mondo da una massiccia positività al Covid-19. Occhi sui doppi pesi leggeri: Valentina Rodini e Federica ...

OA Sport

2' DI LETTURA PALERMO - Lo sport, e in particolare il, come arma ulteriore per le donne nella loro battaglia contro il tumore al seno e i postumi dell'intervento chirurgico. Con questo obiettivo la Lilt di Palermo (Lega italiana per la lotta ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Gianluigi Zamponi e Oscar Bertone ore 11:45 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA ): Mondiali ... Calendario Europei canottaggio 2022: orari, programma, tv, streaming Roma, 8 ago. - (Adnkronos) - Questa mattina è partita, alla volta di Monaco di Baviera, la nazionale olimpica e paralimpica di canottaggio che dall’11 al 14 agosto prenderà parte all’Europeo Assoluto, ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...