LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: due senza maschile e doppi azzurri in semifinale. Avanza anche Soares nel singolo pesi leggeri, Sartori ai ripescaggi nel singolo (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Twellaar Avanza alle semifinali in 8.03.10 assieme al britannico Thomas (8.17.09), tutti gli altri ai ripescaggi con Sartori. 12.15 Ultima batteria del singolo, con l’inglese Graeme Thomas, lo svizzero Scott Baerlocher, l’estone Andrei Jamsa e l’olandese Melvin Twellaar. 12.14 È Zeidler, campione mondiale e due volte europeo in carica, a qualificarsi in finale con il miglior tempo in 7.54.70. Con lui Kristian Vasiliev in 7.57.49. Ricordiamo che Matteo Sartori è ai ripescaggi. 12.10 Terza delle quattro batterie di giornata: ci sono l’israeliano Dani Fridman, il tedesco OLIVEr Zeidler, il bulgaro Kristian Vasiliev, il monegasco Quentin Antognelli e il polacco Wiktor ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 Twellaaralle semifinali in 8.03.10 assieme al britannico Thomas (8.17.09), tutti gli altri aicon. 12.15 Ultima batteria del, con l’inglese Graeme Thomas, lo svizzero Scott Baerlocher, l’estone Andrei Jamsa e l’olandese Melvin Twellaar. 12.14 È Zeidler, campione mondiale e due volte europeo in carica, a qualificarsi in finale con il miglior tempo in 7.54.70. Con lui Kristian Vasiliev in 7.57.49. Ricordiamo che Matteoè ai. 12.10 Terza delle quattro batterie di giornata: ci sono l’israeliano Dani Fridman, il tedesco Or Zeidler, il bulgaro Kristian Vasiliev, il monegasco Quentin Antognelli e il polacco Wiktor ...

