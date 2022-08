L’incredibile storia dei ladri rimasti incastrati nel tunnel scavato per accedere alla banca (Di giovedì 11 agosto 2022) Una scena da film tragicomico quella che è stata immortalata da alcune telecamere all’Aurelio-Gregorio VII, nei pressi di via Innocenzo XI a Roma. Qui, nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata piuttosto strana: “Aiuto, siamo rimasti bloccati in un cunicolo”, questa la comunicazione di emergenza lanciata ai caschi rossi…da un gruppo di presunti ladri. Già, perché, stando a quanto emerso, i malviventi si erano introdotti nella notte in un negozio di abbigliamento della zona per poter poi scavare un tunnel nella parete comunicante e introdursi in questo modo in un noto istituto di credito per accedere alla cassaforte. Un piano all’apparenza perfetto, ma qualcosa non ha funzionato. incastrati nel tunnel scavato per ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Una scena da film tragicomico quella che è stata immortalata da alcune telecamere all’Aurelio-Gregorio VII, nei pressi di via Innocenzo XI a Roma. Qui, nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata piuttosto strana: “Aiuto, siamobloccati in un cunicolo”, questa la comunicazione di emergenza lanciata ai caschi rossi…da un gruppo di presunti. Già, perché, stando a quanto emerso, i malviventi si erano introdotti nella notte in un negozio di abbigliamento della zona per poter poi scavare unnella parete comunicante e introdursi in questo modo in un noto istituto di credito percassaforte. Un piano all’apparenza perfetto, ma qualcosa non ha funzionato.nelper ...

