Liguria, un milione di euro per le imprese che investono in sicurezza sul lavoro (Di giovedì 11 agosto 2022) "Andare al lavoro non deve essere un rischio per nessuno. I 1.221 morti sul lavoro nell'ultimo anno in Italia (dati Inail 2021) sono un segnale di necessità su cui agire senza risparmi. Per questo Regione Liguria ha deciso di attivare un bando sperimentale, che prevede la concessione di un massimo 100 mila euro a domanda per le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro, oltre il livello minimo previsto dalle normative in materia". Ad annunciare la nuova misura da un milione di euro predisposta Regione Liguria è l'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, proponente del bando che sarà attivo dal prossimo 27 settembre fino all'11 ottobre sul sistema "Bandi On Line" di Filse ...

