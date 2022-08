“L’hanno arrestata” La famosa 26enne presa dalla polizia | l’accusa è terribile

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 agosto 2022) Courtney Clenney accusata dell’omicidio del fidanzato. La nota modella di OnlyFans, conosciuta come Courtney Tailor è tornata in carcere a quattro mesimorte del fidanzato Christian “Toby” Obumseli. Il 27enne è stato ucciso a coltellate il 3 aprile scorso e subito Courtney Clenney era stata accusata di omicidio volontario. Dopo l’arresto la donna è stata ricoverata in una clinica per disintossicarsi dall’abuso di sostanze e per aver minacciato il suicidio. Gli investigatori hanno lavorato per determinare se Courtney Clenney abbia agito per legittima difesa. Intanto un account GoFundMe creato a sostegno della famiglia di Obumseli ha raccolto oltre 65mila sterline. Sui social i suoi cari hanno scritto: “L’atto egoistico di qualcuno ha strappato Christian da questo mondo. Non è sufficiente dire che siamo scioccati e feriti: siamo completamente devastati”. Dopo ...