L’ex Amici si è sposato! Matrimonio in Sicilia per il ballerino e la fidanzata famosa (Di giovedì 11 agosto 2022) Matrimonio ad Amici! E c’è pure Ballando con le stelle di mezzo: sposo e testimone li abbiamo conosciuti nel talent di Maria De Filippi, mentre la sposa nello show del sabato sera di Rai1. Lei non ha avuto un percorso molto lungo nel programma di Milly Carlucci: era in coppia con Fabio Galante ma sicuramente ha potuto mettere in mostra il suo talento. Il fratello della sposa, che al Matrimonio era testimone, ha invece partecipato ad Amici ed è stato lui, a un mese di distanza dal lieto evento, a condividere su Instagram le foto delle nozze. “È stata una giornata indimenticabile piena di emozioni per tutti , siete una coppia unica e si vede l’amore sincero che c’è. Infinitamente contento per voi, vi voglio un mondo di bene. Il vostro testimone”. Matrimonio Amici: Graziano Di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 agosto 2022)ad! E c’è pure Ballando con le stelle di mezzo: sposo e testimone li abbiamo conosciuti nel talent di Maria De Filippi, mentre la sposa nello show del sabato sera di Rai1. Lei non ha avuto un percorso molto lungo nel programma di Milly Carlucci: era in coppia con Fabio Galante ma sicuramente ha potuto mettere in mostra il suo talento. Il fratello della sposa, che alera testimone, ha invece partecipato aded è stato lui, a un mese di distanza dal lieto evento, a condividere su Instagram le foto delle nozze. “È stata una giornata indimenticabile piena di emozioni per tutti , siete una coppia unica e si vede l’amore sincero che c’è. Infinitamente contento per voi, vi voglio un mondo di bene. Il vostro testimone”.: Graziano Di ...

