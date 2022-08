Letta contro Meloni, la scialba lotta elettorale: “Si incipria”. Il leader di Fdi: “Misogino” (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – Enrico Letta attacca Giorgia Meloni, in un clima che – ormai – è quello della competizione a due tra Pd e FdI. Letta: “Si incipria il naso per rifarsi un’immagine”. Meloni: “Non ho bisogno di trucchi” Letta contro Meloni come Pd contro FdI. Primi due partiti in testa ai sondaggi e, com’è logico si attaccano. Fa un po’ sorridere la metafora scelta e in generale il battibecco. Ma comunque, fa parte anch’essa dello stato piuttosto pietoso della politica italiana in questa fase storica. Il segretario del Nazareno così attacca il leader FdI, come riportato dall’Ansa: “Meloni sta cercando di cambiare immagine, di incipriarsi, ma mi sembra una posizione molto delicata, se i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – Enricoattacca Giorgia, in un clima che – ormai – è quello della competizione a due tra Pd e FdI.: “Siil naso per rifarsi un’immagine”.: “Non ho bisogno di trucchi”come PdFdI. Primi due partiti in testa ai sondaggi e, com’è logico si attaccano. Fa un po’ sorridere la metafora scelta e in generale il battibecco. Ma comunque, fa parte anch’essa dello stato piuttosto pietoso della politica italiana in questa fase storica. Il segretario del Nazareno così attacca ilFdI, come riportato dall’Ansa: “sta cercando di cambiare immagine, dirsi, ma mi sembra una posizione molto delicata, se i ...

