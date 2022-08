Lazio | Milinkovic verso la permanenza E Lotito pensa al rinnovo di contratto

(Di giovedì 11 agosto 2022)-Savic dovrebbe restare allae così il presidentestarebbendo aldiper il Sergente Sergej-Savic è sempre più vicino allaalla. Anche il Manchester United, corteggiatore da tempo del Sergente, si è defilato dopo aver virato su Rabiot. Il prezzo di 80 milioni fissato dallanon ha scatenato aste. Ma se Sarri può esultare perché avrà ancora il Sergente in squadra, il rebusin scadenza nel 2024 non fa dormire sonni tranquilli a. La Gazzetta dello Sport spiega che dal fronte del giocatore il temanon è stato toccato sinora. Creando così già l’allarme per il ...

Corriere dello Sport

