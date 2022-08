L’Atalanta vende Freuler al Nottingham Forest: 9 milioni di euro più bonus (Di giovedì 11 agosto 2022) Gasperini perderà un punto fermo della squadra: Remo Freuler. Non sarà contento Gasperini che qualche giorno fa ha espresso perplessità sullo stato dell’arte e sulla rosa delL’Atalanta: «non è la rosa che mi aspettavo», ha detto. A Bergamo c’è tanta preoccupazione: con l’arrivo degli americani è chiaro che l’unico interesse del fondo sia quello di fare profitto. Lo svizzero, riferisce Sky, sarà pagato 9 milioni di euro più bonus. Lo aspetta la Premier. Gasperini il sostituto naturale ce l’ha in casa, è stato preso l’anno scorso ed è Koopmeiners. Ma non è escluso che possa esserci un ulteriore intervento sul mercato, viste le uscite di Pessina e Miranchuk. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Gasperini perderà un punto fermo della squadra: Remo. Non sarà contento Gasperini che qualche giorno fa ha espresso perplessità sullo stato dell’arte e sulla rosa del: «non è la rosa che mi aspettavo», ha detto. A Bergamo c’è tanta preoccupazione: con l’arrivo degli americani è chiaro che l’unico interesse del fondo sia quello di fare profitto. Lo svizzero, riferisce Sky, sarà pagato 9dipiù. Lo aspetta la Premier. Gasperini il sostituto naturale ce l’ha in casa, è stato preso l’anno scorso ed è Koopmeiners. Ma non è escluso che possa esserci un ulteriore intervento sul mercato, viste le uscite di Pessina e Miranchuk. L'articolo ilNapolista.

