L’arte dirompente di Pollock e la frattura estetica dell’action painting

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 agosto 2022) L’intervento dell’artista Jackson(28 gennaio 1912 – 11 agosto 1956) nel mondo delha contribuito all’emancipazione dell’opera da qualsiasi vincolo trascendente o estetico che la legava ad un modello rappresentativo prestabilito. Oggi ricorre l’anniversario di morte dell’artista che diceva con tutta onestà: “Non ho paura di apportare modifiche al quadro, di rovinarlo, perché esso ha una sua propria vita”. La liberazione dell’essenza pittorica nelle opere diAutumn rhythm (number 30), smalto su tela, Metropolitan Museum of Art, New York, 1950Un’opera con una vita propria prevede dunque lo scardinamento del privilegio del vertice dello sguardo dell’autore, che sa mettere da parte sé stesso per lasciare spazio all’essenza pittorica anche se prevede un superamento dei limiti. Proprio il sentirsi in una zona ...