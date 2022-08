L’ambiente delle Canarie: tra biodiversità e tesori naturalistici (Di giovedì 11 agosto 2022) Numeri da record: su otto isole, cinque sono riserva della biosfera, quattro siti appartengono al patrimonio Unesco, tre sono riserve Starlight e 146 le aree naturali protette L’ambiente delle Canarie è sorprendente: ovunque si volga lo sguardo c’è l’oceano ad abbracciarti e la natura è incontaminata e selvaggia. Le isole di El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura con il suo mare, e il 43% del territorio di Gran Canaria sono state dichiarate Riserva Mondiale della Biosfera dall’Unesco. Mentre, altri quattro siti sono stati insigniti del titolo di Patrimonio Mondiale Unesco: il Parco nazionale di Garajonay sull’isola di La Gomera, il centro storico di San Cristóbal de La Laguna e il Parco nazionale Teide a Tenerife, e il Paesaggio culturale di Risco Caído e le montagne sacre di Gran Canaria. Nell’arcipelago ci sono ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 11 agosto 2022) Numeri da record: su otto isole, cinque sono riserva della biosfera, quattro siti appartengono al patrimonio Unesco, tre sono riserve Starlight e 146 le aree naturali protetteè sorprendente: ovunque si volga lo sguardo c’è l’oceano ad abbracciarti e la natura è incontaminata e selvaggia. Le isole di El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura con il suo mare, e il 43% del territorio di Gran Canaria sono state dichiarate Riserva Mondiale della Biosfera dall’Unesco. Mentre, altri quattro siti sono stati insigniti del titolo di Patrimonio Mondiale Unesco: il Parco nazionale di Garajonay sull’isola di La Gomera, il centro storico di San Cristóbal de La Laguna e il Parco nazionale Teide a Tenerife, e il Paesaggio culturale di Risco Caído e le montagne sacre di Gran Canaria. Nell’arcipelago ci sono ...

pdnetwork : Prezzo dell’olio alle stelle. Una delle conseguenze del calo della produzione di olive in Italia. La causa? Caldo… - DarioNardella : Da #Firenze un messaggio forte per l’ambiente e il trasporto pubblico: bus e tramvie, urbane e extraurbane, a 20€ a… - Lopinionista : L’ambiente delle Canarie: tra biodiversità e tesori naturalistici - nthroot : La doccia quotidiana. L'estrazione di silicio per pannelli solari. L'hamburger. L'estrazione di litio e cobalto per… - PaoloRocco10 : RT @cricri1964: @nzingaretti @tpi L’ART. 9 della Costituzione dice … “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’inte… -