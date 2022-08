La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle prossime elezioni andrò da solo” (Di giovedì 11 agosto 2022) Era il 20 novembre 2021 e Matteo Renzi, dal palco della Leopolda e abbracciato al deputato di Azione, Enrico Costa, gridò la sua profezia-auspicio su un accordo elettorale col partito di Calenda, siglato dopo molte peripezie proprio oggi: “Non riesco a capire come Alle prossime elezioni politiche potremo andare divisi, mi sembra impossibile”. Non fu altrettanto lungimirante Carlo Calenda, il quale, ospite della trasmissione “L’aria che tira” (La7) due giorni dopo, tuonò: “Di Renzi non me ne frega niente e non me ne può frega’ de meno. Del centro di Renzi non me ne frega nulla, non faccio politica in questo modo. Renzi dice “a” e fa “b”, quindi faccia quello che gli pare, vada in Arabia Saudita, faccia il suo centro – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Era il 20 novembre 2021 e Matteo, dal palco della Leopolda e abbracciato al deputato di Azione, Enrico Costa, gridò la sua profezia-auspicio su un accordo elettorale col partito di, siglato dopo molte peripezie proprio oggi: “Non riesco a capire comepolitiche potremo andare divisi, mi sembra impossibile”. Non fu altrettanto lungimirante Carlo, il quale, ospite della trasmissione “L’aria che tira” (La7) due giorni dopo, tuonò: “Dinon me ne frega niente e non me ne può frega’ de meno. Del centro dinon me ne frega nulla, non faccio politica in questo modo.dice “a” e fa “b”, quindi faccia quello che gli pare, vada inSaudita, faccia il suo centro – ...

