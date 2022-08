La Talpa, Maria De Filippi ha deciso: spunta Belen Rodriguez ma non è sola (Di giovedì 11 agosto 2022) La Talpa è uno dei reality show più seguiti e dopo un periodo di stop tornerà finalmente sul piccolo schermo. Grazie alla produzione della conduttrice Maria De Filippi, la trasmissione tornerà in onda nel corso della primavera 2023. Ecco qual è la rosa dei nomi di chi potrebbe condurre lo show. La Talpa è un programma televisivo che prevede la partecipazione di una squadra di concorrenti, solitamente VIP e personaggi del mondo dello spettacolo. I personaggi coinvolti dovranno capire, attraverso una serie di prove e l'interazione con il pubblico da casa, chi è, tra loro, La Talpa. Infatti, sia da casa che in studio è possibile stilare una lista di sospettati i quali affronteranno una serie di test e interrogatori. Si tratta di un gioco avvincente che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per tutte ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 11 agosto 2022) Laè uno dei reality show più seguiti e dopo un periodo di stop tornerà finalmente sul piccolo schermo. Grazie alla produzione della conduttriceDe, la trasmissione tornerà in onda nel corso della primavera 2023. Ecco qual è la rosa dei nomi di chi potrebbe condurre lo show. Laè un programma televisivo che prevede la partecipazione di una squadra di concorrenti, solitamente VIP e personaggi del mondo dello spettacolo. I personaggi coinvolti dovranno capire, attraverso una serie di prove e l'interazione con il pubblico da casa, chi è, tra loro, La. Infatti, sia da casa che in studio è possibile stilare una lista di sospettati i quali affronteranno una serie di test e interrogatori. Si tratta di un gioco avvincente che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per tutte ...

