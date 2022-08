La struggente lettera del marito di Olivia Newton Jonh: “La donna più coraggiosa che abbia mai conosciuto” (Di giovedì 11 agosto 2022) Una lettera davvero piena d’amore quella che John Easterling ha pubblicato sui social, una lettera indirizzata alla sua Olivia. “Anche ora mentre la sua anima vola, il dolore e i buchi nel mio cuore sono guariti con la gioia del suo amore e la luce che brilla in avanti” ha scritto nella lettera postata su instagram il marito di Olivia Newton John, ricordandola con queste parole davvero emozionanti, a pochi giorni dalla sua morte. Easterling ha ringraziato Dio in questa lettera, perchè ha avuto modo di condividere un pezzo importante della sua vita al fianco di Olivia, la donna migliore che potesse desiderare. La lettera del marito di Olivia Newton ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 agosto 2022) Unadavvero piena d’amore quella che John Easterling ha pubblicato sui social, unaindirizzata alla sua. “Anche ora mentre la sua anima vola, il dolore e i buchi nel mio cuore sono guariti con la gioia del suo amore e la luce che brilla in avanti” ha scritto nellapostata su instagram ildiJohn, ricordandola con queste parole davvero emozionanti, a pochi giorni dalla sua morte. Easterling ha ringraziato Dio in questa, perchè ha avuto modo di condividere un pezzo importante della sua vita al fianco di, lamigliore che potesse desiderare. Ladeldi...

