La strategia di Giorgia Meloni: il no al fascismo e la condanna alle leggi razziali (rivolti alla stampa estera) | VIDEO (Di giovedì 11 agosto 2022) Una sorta di curriculum vitae tradotto e raccontato in tre lingue differenti: francese, inglese e spagnolo. Non in italiano. Così Giorgia Meloni ha deciso di rivolgersi ai Paesi stranieri (sponda per arrivare ai “mercati”, alle istituzioni e agli organi internazionali), inviando questo VIDEO alla stampa estera per definire il posizionamento storico-politico di Fratelli d’Italia. E questa mossa strategica non è casuale e segna una svolta nella dialettica da parte della più seria candidata a ricoprire il ruolo di Presidentessa del Consiglio italiana dopo il voto del prossimo 25 settembre. Meloni prova a rassicurare l’Europa, FdI non è il fascismo Un filmato, quello poi condiviso sulla sua pagina Facebook, lungo oltre sei minuti. Lasso ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Una sorta di curriculum vitae tradotto e raccontato in tre lingue differenti: francese, inglese e spagnolo. Non in italiano. Cosìha deciso di rivolgersi ai Paesi stranieri (sponda per arrivare ai “mercati”,istituzioni e agli organi internazionali), inviando questoper definire il posizionamento storico-politico di Fratelli d’Italia. E questa mossa strategica non è casuale e segna una svolta nella dialettica da parte della più seria candidata a ricoprire il ruolo di Presidentessa del Consiglio italiana dopo il voto del prossimo 25 settembre.prova a rassicurare l’Europa, FdI non è ilUn filmato, quello poi condiviso sulla sua pagina Facebook, lungo oltre sei minuti. Lasso ...

