La strage di Sant' Anna di Stazzema e la Storia che si ripete

(Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - "E' giusto ricordare: l'anniversario delladidiè un momento, nonostante il lungo tempo trascorso, di grande riflessione visto che la nostra Repubblica è fondata proprio sul sacrificio dei nostri concittadini. È su questo che si fonda la costituzione italiana. Serve ricordare da dove veniamo: dalla dittatura, un'ideologia di morte". Lo dice all'AGI Marco De Paolis, procuratore militare conosciuto come "cacciatore di nazisti" per aver indagato su oltre 450 casi e svolto 18 processi per i più gravi crimini di guerra tedeschi compiuti in Italia con centinaia di vittime, da Marzabotto adi. "Nonostante siano passati 78 anni da questo episoldio, che è uno degli oltre 5 mila dall'8 settembre 1943 al maggio del 1945 - ...