(Di giovedì 11 agosto 2022) “Non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell’, ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell’Urss”. Così Giorgiaa Enrico. La leader di Fratelli d’Italia ha risposto al segretario del Partito democratico che l’ha accusata di star “cercando di cambiare immagine, di inrsi” definendo però la sua “una posizione molto delicata, se i punti di riferimento sono Viktor Orbán”. Nelle stesse ore,ha diffuso un videomessaggio riservato alla stampa estera in cui – in inglese, francese e spagnolo – ha ribadito la fedeltà all’e rimarcato la condanna del fascismo “senza ambiguità” fatta dalla destra italiana. Un passaggio che vari quotidiani hanno raccontato richiamando la storica presa di posizione sul fascismo come “male ...

formichenews : La sfida (cercata) Meloni-Letta a colpi di cipria e atlantismo ?? - AlbeTognarelli : @FabSor12 @ultimora_pol E comunque poteva benissimo candidarsi in un altro collegio uninominale. Non ce ne sta uno… -

napolipiu.com

I ricercatori della Osaka Metropolitan University l'hannoe trovata in un cristallo ... La6G dello spettro: banda alta "conquistata" L'eccellente controllabilità strutturale finalmente ......sui campi di battaglia la vera forza d'élite al servizio di Vladimir Putin andrebbe forse... Laeconomica si giocherà sulla capacità della Russia di dirottare i suoi flussi commerciali in ... Marchetti: “Napoli obiettivo centrato: abbassare gli ingaggi. Ora un’altra sfida…” Botta a risposta tra i leader di Fratelli d’Italia e Partito democratico sulla politica estera. Lui punta sul “fronte popolare”, lei si allontana dal fascismo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...