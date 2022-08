La Russia: false le notizie su 100.000 volontari nordcoreani in Donbass. E chiude alla Svizzera (Di giovedì 11 agosto 2022) La Russia nega con decisione le notizie che parlano dell’invio in Ucraina di 100.000 volontari nordcoreani a combattere in Donbass definendoli “messaggi completamente falsi, dall’inizio alla fine”. Sono “informazioni false che circolano su Internet” quelle che parlano “dell’invio di volontari (nordcoreani), fino a 100.000, per partecipare all’operazione speciale nel Donbass”, sostiene il vice direttore del Dipartimento per l’informazione e stampa del ministero degli Esteri russo, Ivan Nechayev. “Non sono in corso negoziati del genere e non ci sono piani per l’invio di volontari nordcoreani a Donetsk e Luhansk – ha aggiunto Nechayev. – Siamo convinti delle nostre capacità militari e di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Lanega con decisione leche parlano dell’invio in Ucraina di 100.000a combattere indefinendoli “messaggi completamente falsi, dall’iniziofine”. Sono “informazioniche circolano su Internet” quelle che parlano “dell’invio di), fino a 100.000, per partecipare all’operazione speciale nel”, sostiene il vice direttore del Dipartimento per l’informazione e stampa del ministero degli Esteri russo, Ivan Nechayev. “Non sono in corso negoziati del genere e non ci sono piani per l’invio dia Donetsk e Luhansk – ha aggiunto Nechayev. – Siamo convinti delle nostre capacità militari e di ...

