La Prestigiacomo sulla Sea Watch col Pd, ma ora Lega e Fi la vogliono presidente della Sicilia (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – Forza Italia e Lega avrebbero trovato un'intesa sul nome del candidato presidente della Sicilia, in vista delle elezioni regionali che si terranno il 25 settembre, in concomitanza con le politiche. Si tratta della forzista Stefania Prestigiacomo, fortemente voluta dal partito di Berlusconi. Ad annunciare l'accordo è stato il coordinatore Siciliano di Fi, Gianfranco Micciché. Due giorni fa, era stato Antonio Tajani ha tentare il "blitz" sul nome della Prestigiacomo: "In Sicilia Forza Italia è in grado di presentare candidati di altissimo livello a cominciare da Stefania Prestigiacomo. In Sicilia siamo la forza politica più consistente e riteniamo di avere il diritto di ...

