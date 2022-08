La musica più interessante oggi in Italia è quella delle seconde generazioni (Di giovedì 11 agosto 2022) Per la serie quiz enigmistici da ombrellone, gli ultimi due anni saranno ricordati come quelli del “trova le differenze” e fanne un cavallo di battaglia. Le diversità di etnia e genere vengono esaltate in ogni forma e, guardando all’Italia e alle tendenze del panorama musicale attraverso il filtro delle diverse radici culturali, siamo a una svolta che non si vedeva da tempo. Oltre a fenomeni mediatici come Mahmood, Ghali o Elodie, tutti venuti su in Italia con un background straniero, la novità è che sta prendendo forma una scena di artisti Italiani che si fanno strada nella diaspora musicale in Europa, storicamente più nutrita e attiva della nostra. La musica made in Italy in realtà ha preso la tangente internazionale da qualche anno. Ne è un esempio il lavoro che dal ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 agosto 2022) Per la serie quiz enigmistici da ombrellone, gli ultimi due anni saranno ricordati come quelli del “trova le differenze” e fanne un cavallo di battaglia. Le diversità di etnia e genere vengono esaltate in ogni forma e, guardando all’e alle tendenze del panoramale attraverso il filtrodiverse radici culturali, siamo a una svolta che non si vedeva da tempo. Oltre a fenomeni mediatici come Mahmood, Ghali o Elodie, tutti venuti su incon un background straniero, la novità è che sta prendendo forma una scena di artistini che si fanno strada nella diasporale in Europa, storicamente più nutrita e attiva della nostra. Lamade in Italy in realtà ha preso la tangente internazionale da qualche anno. Ne è un esempio il lavoro che dal ...

