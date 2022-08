La Mercedes non ha più confini e rivali: la Brabus S sfonda il muro del suono (Di giovedì 11 agosto 2022) La Mercedes si dimostra giorno dopo giorno una delle case automobilistiche in grado di realizzare i maggiori capolavori come la Brabus S. Si sa che la Germania è una delle più importanti naazioni dal punto di vista della produzione di automobili, con la Mercedes chenè uno dei grandissimi fiori all’occhiello del Paese teutonico, per questo motivo anche di recente hanno saputo sbaragliare la concorrenza realizzando una vettura eccezionale come la Brabus S un vero e proprio gioiello su quattro ruote. Ansa FotoDa qualche anno a questa parte ormai il mondo dell’automobilismo sta cambiando davvero in maniera sempre più importante, in modo tale da poter rimanere sempre di più al passo coi tempi sia da un punto di vista estetico che soprattutto per quello motoristico. Di recente la Mercedes ha perfezionato ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 11 agosto 2022) Lasi dimostra giorno dopo giorno una delle case automobilistiche in grado di realizzare i maggiori capolavori come laS. Si sa che la Germania è una delle più importanti naazioni dal punto di vista della produzione di automobili, con lachenè uno dei grandissimi fiori all’occhiello del Paese teutonico, per questo motivo anche di recente hanno saputo sbaragliare la concorrenza realizzando una vettura eccezionale come laS un vero e proprio gioiello su quattro ruote. Ansa FotoDa qualche anno a questa parte ormai il mondo dell’automobilismo sta cambiando davvero in maniera sempre più importante, in modo tale da poter rimanere sempre di più al passo coi tempi sia da un punto di vista estetico che soprattutto per quello motoristico. Di recente laha perfezionato ...

Dissidia31059 : @F1Daviderusso È capibile però il cambiamento tra la stagione 20 e 21 sul fondo ha portato Mercedes a perdere compe… - TheExtremista : @Matt_Orlandi @F1Daviderusso Serve la sicurezza che Mercedes possa tornare competitiva. Ditemi se non è un buon mot… - fabmar78 : RT @stefanoa99: Se non ci fosse la polizia olandese, mi sa che Mercedes avrebbe smesso di vendere la classe B da anni. - FrancescoSpal13 : @987mies Giacinto per me alfista la Tonale non riesco a capire cosa sia. Lascia stare Bmw che i motori fondono come… - stefanoa99 : Se non ci fosse la polizia olandese, mi sa che Mercedes avrebbe smesso di vendere la classe B da anni. -