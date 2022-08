La Luna Piena dello Storione: significato e a che ora vederla venerdì 12 agosto 2022 (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo le stelle cadenti, la natura non smette di sorprenderci e stanotte in cielo sarà ben visibile la Luna Piena dello Storione, quella che tra venerdì 12 e sabato 13 agosto raggiungerà il suo apice. E andrà a ‘interferire’ con il picco delle Perseidi, che è previsto proprio tra l’11 e il 13 agosto. Ma ecco perché si chiama così, qual è il significato e qual è l’orario giusta per volgere lo sguardo al cielo. A che ora vedere la Luna Piena dello Storione In Italia la fase Piena della Luna è prevista dopo la mezzanotte di oggi. O meglio, come spiegano dall’Unione Astrofili italiani, la fase di Luna Piena si verificherà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo le stelle cadenti, la natura non smette di sorprenderci e stanotte in cielo sarà ben visibile la, quella che tra12 e sabato 13raggiungerà il suo apice. E andrà a ‘interferire’ con il picco delle Perseidi, che è previsto proprio tra l’11 e il 13. Ma ecco perché si chiama così, qual è ile qual è l’orario giusta per volgere lo sguardo al cielo. A che ora vedere laIn Italia la fasedellaè prevista dopo la mezzanotte di oggi. O meglio, come spiegano dall’Unione Astrofili italiani, la fase disi verificherà ...

