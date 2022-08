La grande paura dell’Inter: che farà Zhang se il Psg offrirà 60 milioni per Skriniar? (Di giovedì 11 agosto 2022) Skriniar, l’Inter ha paura di perderlo. Basteranno i 20 milioni incassati dal Sassuolo per Pinamonti a scongiurare la partenza di Skriniar? Nessuno se la sente di mettere la mano sul fuoco. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Il tutto dentro a una cornice di eventi che sono possibili, ma non scontati, ovvero l’eventuale offerta che il Psg farebbe in extremis ai nerazzurri per portare a Parigi il centralone slovacco. Sarebbe comunque meno dei 70 milioni inizialmente richiesti dai nerazzurri e cambierebbe lo scenario del mercato interista ad agosto inoltrato. E in più rischierebbe di mettere Zhang in una situazione piuttosto scomoda: la decisione ultima, in fondo, toccherebbe a lui. E la domanda resta sempre la stessa: come si comporterà il club davanti a un assegno da 60 e passa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022), l’Inter hadi perderlo. Basteranno i 20incassati dal Sassuolo per Pinamonti a scongiurare la partenza di? Nessuno se la sente di mettere la mano sul fuoco. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Il tutto dentro a una cornice di eventi che sono possibili, ma non scontati, ovvero l’eventuale offerta che il Psg farebbe in extremis ai nerazzurri per portare a Parigi il centralone slovacco. Sarebbe comunque meno dei 70inizialmente richiesti dai nerazzurri e cambierebbe lo scenario del mercato interista ad agosto inoltrato. E in più rischierebbe di metterein una situazione piuttosto scomoda: la decisione ultima, in fondo, toccherebbe a lui. E la domanda resta sempre la stessa: come si comporterà il club davanti a un assegno da 60 e passa ...

