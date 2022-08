La Francia brucia: un grosso incendio colpisce la Gironda (Di giovedì 11 agosto 2022) Da alcuni giorni un'ampia zona boschiva nella Gironda, un dipartimento nel sud-ovest della Francia che si affaccia sul golfo di Biscaglia, è colpita da vari incendi. Solo nella giornata di mercoledì sono bruciati circa 6.200 ettari. Le persone evacuate finora sono circa 10.000, provenienti soprattutto dai comuni di Landiras, Belin-Béliet, Hostens e Saint-Magne, a circa 60 chilometri a sud di Bordeaux. I pompieri intervenuti finora sono 1.110. Tra le strategie per cercare di limitare l'incendio c'è quella di scavare all'interno dei boschi delle vie tagliafuoco con dei bulldozer. Arnaud Mendousse, portavoce dei pompieri della Gironda, ha spiegato alla Radio statale francese che la forza del vento rischia di rendere vani questi interventi perchè in grado di spostare resti naturali infuocati per centinaia ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 11 agosto 2022) Da alcuni giorni un'ampia zona boschiva nella, un dipartimento nel sud-ovest dellache si affaccia sul golfo di Biscaglia, è colpita da vari incendi. Solo nella giornata di mercoledì sonoti circa 6.200 ettari. Le persone evacuate finora sono circa 10.000, provenienti soprattutto dai comuni di Landiras, Belin-Béliet, Hostens e Saint-Magne, a circa 60 chilometri a sud di Bordeaux. I pompieri intervenuti finora sono 1.110. Tra le strategie per cercare di limitare l'c'è quella di scavare all'interno dei boschi delle vie tagliafuoco con dei bulldozer. Arnaud Mendousse, portavoce dei pompieri della, ha spiegato alla Radio statale francese che la forza del vento rischia di rendere vani questi interventi perchè in grado di spostare resti naturali infuocati per centinaia ...

Alessan75664766 : RT @Radio1Rai: ??#Incendi Germania, Grecia, Polonia, Romania, Austria in aiuto della Francia in #Gironda: già attivi 1.000 pompieri. In Ital… - Radio1Rai : ??#Incendi Germania, Grecia, Polonia, Romania, Austria in aiuto della Francia in #Gironda: già attivi 1.000 pompieri… - Giornaleditalia : Francia, un incendio brucia 6200 ettari tra Landes e Gironda: 10 mila evacuati - Spectra_anna : RT @PornoNoblogs: La Francia brucia e con 42.000 ettari di foreste divorate dagli incendi si avvicina al record negativo del 1976. https:/… - PornoNoblogs : La Francia brucia e con 42.000 ettari di foreste divorate dagli incendi si avvicina al record negativo del 1976. -