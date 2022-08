La famiglia si trasferisce. E il bimbo disabile non viene accettato a scuola

dragonerossoen1 : RT @PassioneMilan3: ?? 'Ieri #Ibrahimovic è andato a Milanello, ha cominciato a rifrequentare il centro sportivo. Oggi è andato con il figli… - MilanPress_it : #Ibrahimovic, sempre più #Milan e Milano: anche la famiglia si trasferisce. Il programma dei prossimi mesi ???? - suasghii : RT @PassioneMilan3: ?? 'Ieri #Ibrahimovic è andato a Milanello, ha cominciato a rifrequentare il centro sportivo. Oggi è andato con il figli… - oppaifootball : RT @MilanNewsit: Pellegatti: 'Ibrahimovic si trasferisce con la famiglia a Milano' - striv_97 : RT @PassioneMilan3: ?? 'Ieri #Ibrahimovic è andato a Milanello, ha cominciato a rifrequentare il centro sportivo. Oggi è andato con il figli… -

ilGiornale.it

Il piccolo si è trasferito con la suada una città all'altra ad agosto, quindi se è permesso cambiare scuola, deve essere anche permesso richiedere il sostegno; oltretutto, se a Modena ...Inoltre, Kristin sicon sua figlia a New York e si scontra con la suaIl piccolo ha 9 anni ed è disabile in quanto affetto da leucodistrofia spastica. Le scuole interpellate non hanno possibilità di garantire un sostegno allo studente ...Si è trasferito con i genitori da Modena ad Afragola, ma nel comune napoletano non ha ancora trovato una scuola disposta ad accettarlo. E' la storia di un bimbo disabile di 9 anni, denunciata dall'ass ...