La denuncia della Cnn: «La Russia ha bombardato i prigionieri del Battaglione Azov a Olenivka e ora accusa Kiev»

La Russia sarebbe responsabile del bombardamento nel capannone di Olenivka, lo scorso 29 luglio. Nel quale sono morti 50 prigionieri di guerra ucraini, in gran parte membri del Reggimento Azov, i difensori dell'Azovstal arresisi in cambio dell'evacuazione dei civili. Finora, il Cremlino ha sempre accusato l'Ucraina dell'attacco. A rivelarlo è la Cnn, in un lungo articolo ricco di prove foto e video. In seguito all'esplosione nella città del Donetsk controllata dai russi, Mosca si era affrettata a dichiarare che sarebbe stata Kiev a causarla. Lanciando missili Himars a lunga gittata per uccidere i prigionieri. E questo perché – sempre nella versione russa – molti di loro avevano iniziato a confessare crimini di guerra. Un'esplosione troppo piccola ...

