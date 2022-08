La Camera sconsiglia TikTok ai deputati Usa. I politici italiani invece…

(Di giovedì 11 agosto 2022) Martedì il chief administrative officer, cioè il più alto funzionario, delladei rappresentanti degli Stati Uniti ha diffuso un “Cyber Advisory” invitando tutti, dipendenti ma anche eletti, a non scaricare la famosa app già bandita dall’Esercito americano sui telefoni del governo federale per ragioni di sicurezza nazionale. Gli esperti di sicurezza informatica ritengono l’applicazione, di proprietà del colosso cinese ByteDance, “ad alto rischio per gli utenti a causa della mancanza di trasparenza nel modo in cui protegge i dati dei clienti, della richiesta di autorizzazioni eccessive e dei potenziali rischi per la sicurezza connessi al suo utilizzo”, si legge nel documento rivelato da Politico. Gli utenti, continuano gli addetti, devono “essere consapevoli del fatto che questa applicazione è nota per memorizzare i dati sulla posizione, le ...

ilmattino.it

L'app è ritenuta un "alto rischio" per funzionari ed eletti a causa dei "potenziali rischi per la sicurezza", si legge in un memo ...