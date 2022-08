«La bellezza senza storia | che senso ha? Raramente ci guardiamo indietro Ma prima di noi ci sono le pietre | e le pietre restano» dice il padrone di un maso immerso nel verde | tra arte e vino

(Di giovedì 11 agosto 2022) «La, cheha? È un po’ come dire che siamo abituati a programmare, a immaginare e concentrarci sul futuro: il dopo che sarà.cia quelche ci precede e da cui veniamo. Edi noi cile, e le». Stephan Pramstrahler, 60 anni, sa che deve fare questa premessa per spiegare il mondo delle sue passioni che ha collezionato dentro un luogo chiamato Gallaria. Siamo in Alto Adige, a Fiè allo Sciliar, dentro il Gatschof, undiviso a metà. ...

Alessan67416970 : RT @nientepopcorn: 'Senza avere la bellezza non c'è alcuna ragione di vivere' #FilmAlCinema dall'#11agosto 'Il castello errante di #Howl' #… - KlTSSPAM : RT @ireneduvaI: La ragazza dietro al banco mescolava birra chiara e 7up, il sorriso da fossette e denti era da pubblicità come i visi alle… - antonTrillicoso : RT @cirodon1: Le belle persone restano sempre belle, anche se passano gli anni. Anche se sono senza trucco. Se sono stanche, se hanno le ru… - duca1072 : RT @filosalva18: ????Soleil??Classe e Eleganza, una tale Bellezza da rimanere senza parole???????? #SoleArmy - filosalva18 : ????Soleil??Classe e Eleganza, una tale Bellezza da rimanere senza parole???????? #SoleArmy -

Vanity Fair Italia

...il ritorno del pranzo al sacco in spiaggia che consente alle famiglie di risparmiare qualcosa...che peraltro ha contribuito a mantenere nel tempo un territorio con paesaggi di unaunica -...... ma anche da ciò che pensi, per Noemi Casella è 'essere sempre se stessimai strafare. Perché ... Madrine, oltre a Miss Calabria 2021 Francesca Carolei, Miss Rocchetta2021 Chiara Cipri, ... In bicicletta a Cortina: la bellezza senza confini Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Costanza Caracciolo condivide uno scatto al naturale e lascia tutti senza parole: eccola con il viso senza trucco e senza filtri.