Kulusevski, il più grande errore della Juventus: il retroscena clamoroso (Di giovedì 11 agosto 2022) La stagione in Premier League è appena iniziata ma la Juventus ha subito un grande rimpianto; il suo nome è Kulusevski. Partiamo da un presupposto; nel sistema di gioco della Juventus, il 4-3-3, Kulusevski sarebbe stato utilissimo specie con un Chiesa non ancora al cento per cento (per Allegri l’attaccante sarà nuovamente al massimo della forma nel mese di gennaio) e un Di Maria che, probabilmente, a fine anno lascerà i bianconeri, il talento svedese avrebbe rappresentato una soluzione in più nello scacchiere offensivo di Allegri. AnsafotoCome sappiamo, però, l’avventura di Kulusevski in bianconero non è stata delle migliori; alla Juventus non è riuscito ad esprimere tutte le sue qualità considerando, probabilmente, l’eccessiva ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 11 agosto 2022) La stagione in Premier League è appena iniziata ma laha subito unrimpianto; il suo nome è. Partiamo da un presupposto; nel sistema di gioco, il 4-3-3,sarebbe stato utilissimo specie con un Chiesa non ancora al cento per cento (per Allegri l’attaccante sarà nuovamente al massimoforma nel mese di gennaio) e un Di Maria che, probabilmente, a fine anno lascerà i bianconeri, il talento svedese avrebbe rappresentato una soluzione in più nello scacchiere offensivo di Allegri. AnsafotoCome sappiamo, però, l’avventura diin bianconero non è stata delle migliori; allanon è riuscito ad esprimere tutte le sue qualità considerando, probabilmente, l’eccessiva ...

marco_musta : @martobello @RidTheRock @juventusfc Confrontando le rose ad inizio anno: Chiellini->Gatti, De Ligt->Bremer, Ramsey-… - JumpFlavio : RT @andreasarubbi: @PaoloCond @repubblica su Kulusevski non ti seguo, soffro più per Spinazzola che per lui. Con spazi chiusi e ritmo lento… - andreasarubbi : @PaoloCond @repubblica su Kulusevski non ti seguo, soffro più per Spinazzola che per lui. Con spazi chiusi e ritmo… - LucaMilantoni : RT @simonevitali85: Depay e Kostic sono due buoni giocatori. Nulla di più. Il punto è sempre quello: veniamo da anni di Bernardeschi, Kulus… - simonevitali85 : Depay e Kostic sono due buoni giocatori. Nulla di più. Il punto è sempre quello: veniamo da anni di Bernardeschi, K… -