“Kiev non ha bombardato la prigione di Olenivka” (Di giovedì 11 agosto 2022) “La versione russa sull’attacco del 29 luglio alla prigione di Olenivka in cui sono morti oltre 50 prigionieri di guerra ucraini, per la maggior parte del battaglione Azov, è molto probabilmente un’invenzione”. È la conclusione di un’inchiesta della Cnn basata sull’analisi di video e fotografie, immagini satellitari, e sul lavoro di esperti forensi e di armi. Secondo diversi esperti consultati dalla Cnn, il centro di detenzione di Olenivka non sarebbe stato attaccato dalle forze di Kiev Secondo gli specialisti interpellati dal network americano, la mancanza di accesso rende impossibili conclusioni definitive, ma la maggior parte dei segnali indica che nel centro di detenzione di Olenivka c’è stato un incendio intenso e, secondo diversi testimoni, non si è sentito il rumore di un razzo in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 agosto 2022) “La versione russa sull’attacco del 29 luglio alladiin cui sono morti oltre 50 prigionieri di guerra ucraini, per la maggior parte del battaglione Azov, è molto probabilmente un’invenzione”. È la conclusione di un’inchiesta della Cnn basata sull’analisi di video e fotografie, immagini satellitari, e sul lavoro di esperti forensi e di armi. Secondo diversi esperti consultati dalla Cnn, il centro di detenzione dinon sarebbe stato attaccato dalle forze diSecondo gli specialisti interpellati dal network americano, la mancanza di accesso rende impossibili conclusioni definitive, ma la maggior parte dei segnali indica che nel centro di detenzione dic’è stato un incendio intenso e, secondo diversi testimoni, non si è sentito il rumore di un razzo in ...

RaiNews : La base in #Crimea colpita probabilmente da missili di Kiev, mentre a sud cresce la guerriglia partigiana, che indi… - MacNab81712281 : @repubblica È iniziata la riscossa di KIEV e di tutti noi che crediamo nella democrazia,bene la Pelosi nel Visitare… - ZettiGiuliano : RT @Stefano_Bazzoli: I russi subiscono attacchi in #Crimea e si preparano a difendere #Kherson Il 28/5/22 Il #FattoQuotidiano titolava: 'Pi… - Lorenmag2 : @visegrad24 Forza Russia! Fuck Kiev!???? ???? Visegrad deve imparare da Orban! Il nemico non è Mosca ma Bruxelles! Fuck UE! - MacNab81712281 : Mosca assaporava una facile vittoria su KIEV ma si sta rivelando un secondo AFGHANISTAN solo che qui non trova i m… -