Kiev, bene Lettonia su Russia, 'esempio per altri Stati' (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA, 11 AGO - "Grazie al Parlamento lettone, Saeimas, e a tutti i suoi membri per aver riconosciuto la Russia come Stato sponsor del terrorismo. Una mossa tempestiva: la Russia meritava da tempo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA, 11 AGO - "Grazie al Parlamento lettone, Saeimas, e a tutti i suoi membri per aver riconosciuto lacome Stato sponsor del terrorismo. Una mossa tempestiva: lameritava da tempo ...

ornela_tafa : @p4ul_d @KyivIndependent La maggioranza del popolo europeo ama e rispetta il popolo russo, e non appoggia il regime… - Mariang47614228 : RT @fortnardelli: Il sindaco di Madrid ha anche promesso di aiutare Kiev DEPORTARE i rifugiati ucraini a tornare in prima linea. Se a Zele… - fortnardelli : Il sindaco di Madrid ha anche promesso di aiutare Kiev DEPORTARE i rifugiati ucraini a tornare in prima linea. Se… - SimonaeLuciano : Fino a pochi mesi fai maggiori quotidiani statunitensi denunciavano il regime di Kiev. Non è uno scoop della Verità… - ATTSELVAGGIA : @DmitryEvic Prima di proferir favella, mio caro #Filorusso. Informati bene e smettila di esporre falsità, inoltre… -