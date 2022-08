sportli26181512 : Kessie divide i tifosi (non solo milanisti): cosa c'è di vero sull'ipotesi del ritorno: Kessie divide i tifosi (non… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Kessie divide i tifosi (non solo milanisti): cosa c'è di vero sull'ipotesi del ritorno - Gazzetta_it : Kessie divide i tifosi (non solo milanisti): cosa c'è di vero sull'ipotesi del ritorno -

La Gazzetta dello Sport

Il Barcellona elegge il presidente dal 1978... ma se deve tesserarne uno, fa una gran fatica. Il "Presidente" Franckera convintissimo che queste prime settimane di agosto sarebbero state dedicate soltanto all'attesa per il debutto in Liga, in programma sabato al Camp Nou. Invece la partita col Rayo è l'...In questi giorni di calciomercato spuntano obiettivi e nomi di calciatori sulla lista dei desideri delle squadre ad ogni pié sospinto, per trattative vere o presunte. Prendiamo il Milan : nelle ultime ... Milan, Kessie, il Barcellona e il possibile ritorno Entro sabato il Barcellona deve tesserare i nuovi acquisti o rischia di perderli a zero, polemiche e spaccature sul web ...Il Milan quest’anno è chiamato alla prova più difficile, la riconferma. I tifosi rossoneri però sono divisi tra scettici e fiduciosi, in particolare per quanto riguarda il mercato e le scelte di Paolo ...