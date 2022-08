Juventus | salti di gioia per Allegri | nuovo colpo | è ufficiale

(Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato, adesso è tutto vero: il giocatore arriva a titolo definitivo nel club bianconero,diper. Dopo le incertezze sorte in merito al trasferimento nella giornata di ieri, adesso è arrivata una buona notizia in casa. Ilacquisto è approdato a titolo definitivo nel club e la sua avventura Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ragge002 : @DiMarzio @juventusfc @Eintracht Madonna Di Marcio ti ci vedo farti le seghe sullo slittamento sperando con tutto t… - qaswerty1234 : @MattNanni @forzaJUVENTUS99 @MatthijsPog Oooh e questo dovremmo approfondire. Allegri e la juventus hanno appeal su… - Saccente_ : manca una fottuta ala che salti l'uomo, che sia Morata, Kostic, basta che arrivi perché così non si può #Juventus #JuveAtleti - ZonaBianconeri : RT @livegoals_10: praticamente ogni secondo che corre rimarrà con l’ansia che gli salti il ginocchio bene #Pogba #Pogback #Juventus - ZonaBianconeri : RT @Crazy_Luxor: Se alla #Juventus dovesse arrivare #MilinkovicSavic faccio i tripli salti mortali, ma vedere Allegri obbligato a schierar… -

Calciomercato, pronto l'assalto per il centrocampista della Lazio: la bomba arriva dall'Inghilterra. ... La società di Claudio Lotito ogni estate è costretta a fare i cosiddettimortali ......non c'è proprio nessuna giustificazione a nulla di tutto quello che sta esprimendo oggi la,... con la rosa attuale (Kostic compreso, sperando non), potrebbe almeno permetterci di ...Un centrocampista che vada a rinforzare il reparto della Juventus; uno degli obiettivi, però, non sarà bianconero.Uno dei grandi obiettivi della Juventus, Zaniolo, sembra essere definitivamente saltato; cerchiamo di capire i motivi.